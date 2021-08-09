«فؤاد» تكشف عن خطة الوزارة لمواجهة تلوث الهواء

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن إجمالي أحمال التلوث التي تجنب انبعاثها في الهواء 25 ألف طن ملوثات، حيث تم زيادة عدد الساعات رصد نوعية الهواء المقبولة للأعوام 2019، 2020 مقارنة بعام 2015 والذي يمثل عام الأساس طبقًا لاستراتيجية رؤية مصر 2030.حيث انخفضت عدد الساعات غير المقبولة في عام 2020 بنسبة حوالي 55 % عن عام الأساس 2015 .

وأوضحت وزيرة البيئة أن منظومة هذا العام تشهد أيضًا تنفيذ وزارة البيئة خطة لاستخدام التطبيقات التكنولوجيات الحديثة لأنظمة المراقبة للحرائق والانبعاثات والإنذار المبكر وجودة الهواء، وتنفيذ حملات مشتركة بين وزارتي البيئة والداخلية لفحص عوادم المركبات على مستوى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا.

وأكدت وزيرة البيئة وضع الخطة التنفيذية للسيطرة على مصادر التلوث من خلال تقسيم محاور العمل بين وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية والزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة النقل، إضافة إلى استخدام أنظمة الاتصال والتطبيقات الاليكترونية في التواصل والاتصال فيما بين غرفة العلميات المركزية وغرف العمليات بالفروع الاقليمية بمحافظات الدلتا.

وأشارت إلى خفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات البلدية من خلال تدشين منظومة متكاملة لإدارة جمع وتدوير المخلفات البلدية.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى غلق المقالب الكبيرة على مستوى القاهرة الكبرى وهم الطوب الرملي والوفاء والامل والسلام والقطامية وسيتم التركيز على مقلب ابوزعبل بالقليوبية وشبرامنت بالجيزة للسيطرة الكاملة على تلك المقالب من حدوث أي حرائق أو غيرها، موجهة الشكر لوزير التنمية المحلية والسادة المحافظين على سرعة الاستجابة الفورية خلال الأعوام الماضية في السيطرة على تلك المقالب.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا وذلك لمناقشة الاستعداد لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) لهذا العام 2021، بحضور القيادات المعنية بالوزارات وذلك بالمركز الثقافى التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.