بعد حصده البرونزية.. كيشو: «نفس أعمل عمرة مع والدي ووالدتي»

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استضاف برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الإثنين، أسرة محمد إبراهيم كيشو صاحب برونزية المصارعة في أولمبياد طوكيو، وأسرته.

وقال «كيشو»، إن والده هو من أطلق لقب «كيشو» عليه، ويقصد بها «كش ملك»، لافتا إلى أنه أحب رياضة المصارعة الرومانية وهو من اختار أن يحترفها، ويستمر بها، لافتا إلى أن والديه هم الجنود المجهولة في حياته، ويحلم بحصد الميدالية الذهبية في الأولمبياد القادمة، ويتمنى أن يؤدي مناسك العمرة مع والديه.

ومن ناحيتها قالت والدة كيشو، «محمد كان حلمه أن يكون بطل عالم في المصارعة وربنا كرمه وحققه»، لافتة إلى أنه كان طفل هادىء ومطيع، واصراره على ممارسة رياضة المصارعة جعلها تدعمه رغم خوفها عليه.