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الأهلي: الاتحاد أمامه فرصة للمشاركة في الكونفيدرالية ..

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الأهلي: الاتحاد أمامه فرصة للمشاركة في الكونفيدرالية ..فيديو الأهلي: الاتحاد أمامه فرصة للمشاركة في الكونفيدرالية ..

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قال إبراهيم المنيسي مقدم برنامج ملك وكتابة عبر شاشة قناة الأهلي أن الدوري المصري يشهد منافسة شرسة على حسم المركز الرابع والتأهل إلى المشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية.

وأضاف المنيسي: «يشهد المركز الرابع منافسة شرسة بعد تأهل الأهلي والزمالك إلى دوري أبطال أفريقيا ومشاركة المصري في الكونفيدرالية» مضيفاً «الاتحاد السكندري أمامه فرصة للمشاركة في الكونفيدرالية في حالة الفوز على ».

وأكمل: «التعادل ياتي في مصلحة بيراميدز بعد تعادل سموحة أمام إنبي بدون أهداف».

يذكر أن الاتحاد المصري سيرسل قائمة الأندية المحلية المشاركة في البطولات الأفريقية وسط توقعات بذهاب البطاقات إلى أصحاب المراكز الأربعة الأولى بعد انتهاء مباريات الغد.

المصرى اليوم

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