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سلالة «دلتا» ترفع إصابات كورونا بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 أشهر

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سلالة «دلتا» ترفع إصابات كورونا بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 أشهر سلالة «دلتا» ترفع إصابات كورونا بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 أشهر

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ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ومعدل دخول المستشفى للعلاج منه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 6 أشهر بسبب انتشار سلالة دلتا في أجزاء من البلاد تعد معدلات التطعيم فيها منخفضة.

ويشير إحصاء لوكالة «رويترز» استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيد-19 بلغ في ثلاثة أيام على التوالي مئة ألف إصابة على مستوى البلاد، بزيادة نسبتها 35 في المئة خلال الأسبوع المنصرم.

وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات.

وارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار كورونا 40 في المئة، فيما سجلت الوفيات زيادة نسبتها 18 في المئة في الأسبوع المنصرم.

المصرى اليوم

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