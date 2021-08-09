أخبار عاجلة

أمريكا تحمي "شبكة المتعاونين".. "اللاجئون الأفغان" قنبلة تتهيأ للانفجار! -
عبر منصة معين.. ديوان المظالم يُطلق خدمة الأسئلة الشائعة -
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً -
غدًا.. انطلاق ملتقى مبدع 2021م بمركز بحر أبو سكينة بعسير -
الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط -
ضعف ساعة "بيج بن".. كويكب ضخم يدخل مدار الأرض في هذا التوقيت -
"المركز الوطني للأرصاد" عن حالة الأمطار بعسير: تستمر لـ ٩ مساءً -
" الامن العام " تُحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية -
البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

3 أعمال فنية منتظر عرضها للراحلة دلال عبدالعزيز ... تعرف عليها

Print
3 أعمال فنية منتظر عرضها للراحلة دلال عبدالعزيز ... تعرف عليها 3 أعمال فنية منتظر عرضها للراحلة دلال عبدالعزيز ... تعرف عليها

لاقتراحات اماكن الخروج

مازل الحزن يخيم، على الوسط الفني، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي ودعت دنيانا عن عمر ناهز الـ61 عاما، إثر إصابتها بتليف في الرئة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث تم تشييع جثمانها أمس من مسجد المشير طنطاوي، ودُفنت بجواز زوجها الفنان الكبير الراحل سمير غانم بمقابر الوفاء والأمل.

ويشاء القدر أن ترحل دلال عبدالعزيز دون عرض عدة أعمال فنية لها، حيث تم تصويرها قبل مرضها الأخير بفيروس كورونا، ومن هذه الأعمال.

فيلم «تسليم أهالي»

بطولة ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، حيث تجسد الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، دور والدة دنيا، حيث تلعب الأخيرة دور فتاة تدعى «زاهية»، وهي فتاة ضعيفة الشخصية ورومانسية وتتعرض للعديد من الأزمات بشكل كوميدي، ويشارك في البطولة كل من هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، لوسي وكوكبة من النجوم، من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

فيلم «ناجي»

كان قد انتهت دلال عبدالعزيز قبل وفاتها وتحديدا قبل الموسم الرمضاني لعام 2021 من تصوير دورها في فيلم ناجي، التي تشارك في بطولته إلى جانب محمد الشرنوبي، هدي المفتي، محمود البزاوي، وآخرين، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب.

مسلسل «عالم موازي»

كان من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي، الإ أنه توقف، بسبب إصابة صناع العمل بفيورس كورونا منهم: دنيا سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وهشام جمال، والمسلسل من بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال.

وكان آخر أعمال الفنانة دلال عبدالعزيز مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض في السباق الرمضاني 2021، وكان بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003