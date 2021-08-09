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مصرع طالب وإصابة آخر في تصادم بطوخ

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مصرع طالب وإصابة آخر في تصادم بطوخ مصرع طالب وإصابة آخر في تصادم بطوخ

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لقي طالب مصرعه وأصيب آخر إثر حادث سقوطهم من أعلى دراجة نارية كان يستقلها أحدهما بسب السرعة الزائدة، بدائرة مركز شرطة طوخ.

تم نقل المتوفي والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بسقوط شابين من على دراجة نارية نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة النارية، ومصرع شاب وإصابة الآخر.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «أحمد ع ا»، 17 سنة، طالب إثر إصابته بتهتك بالرأس وكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخل وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة «عبدالله م ع»، 18 سنةمصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح غائر بكف الذراع الأيمن واشتباه كسر بالقدم اليمنى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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