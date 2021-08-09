العثور على جثة يمني في بولاق الدكرور.. وتفريغ الكاميرات لكشف السر

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب يحمل الجنسية اليمنية بمنطقة بولاق الدكرور، في الساعات الأولي من صباح الاثنين، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لكشف سبب الوفاة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا بالعثورعلى جثة شاب بمنطقة بولاق الدكرور، فانتقلت إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليها يدعى مجاهد فواز في العقد الثالث من العمر ويحمل الجنسية اليمنية، وجاري تفريغ الكاميرات في العقارات المجاورة والاستماع إلى أقوال حارس العقار لكشف غموض الحادث.

يذكر أن الأجهزة الأمنية عثرت الأسبوع الماضي على جثة شخص يحمل الجنسية الأمريكية، داخل غرفة نومه في أحد الفنادق بمحافظة الجيزة، وبالفحص وتفريغ الكاميرات تبين وجود راقصة معه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن تناول منشطات جنسية.

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كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا الأسبوع الماضي، بالعثور على جثة شاب سعودي داخل غرفته في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الزمالك، وبتفتيش غرفة المتوفى تم العثور على كميات من مخدر الهيروين والحشيش تسببت في وفاته.

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