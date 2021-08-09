شاهد.. "الشهراني" يكرم فريق عمل مركز صحي شعف بلقرن

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بعد حصوله على جائزة التميز لشهر يونيو على مستوى المملكة

كرَّم مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني، إدارة قطاع الرعاية بسبت العلاية، وفريق عمل مركز صحي شعف بلقرن، وذلك بعد حصول المركز على جائزة التميز ضمن مبادرة تجربة المريض للمراكز الصحية المتميزة لشهر يونيو لعام 2021 على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة "الشهراني"، للمركز ولقائه بفريق العمل، حيث قدم شكره وتقديره لفريق العمل على جهودهم المميزة لخدمة المستفيدين.

كما هنأ فريق العمل لحصولهم على تقدير سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال -حفظه الله- نظير جهودهم وحرصهم واهتمامهم بتوفير الخدمات المتكاملة وتقديمها بمهنية عالية مما أسهم في تحقيق تجربة إيجابية للمرضى والمراجعين.

ونقل"الشهراني" شكر وتقدير معالي وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة لمنسوبي المركز؛ لتميزهم في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من خدمات المركز.

وأضاف "الشهراني": فخورون بما قدمه فريق عمل مركز صحي "شعف بلقرن" من تميز في خدمة المستفيدين، مُهيباً بجميع المراكز الأخرى الاستفادة من هذا النموذج الذي يحتذى به.

جدير بالذكر أن صحة بيشة ممثلة في مركز صحي شعف بلقرن، حصلت على أفضل مركز صحي في تحقيق معايير التميز ضمن مبادرة المراكز الصحية المتميزة لشهر يونيو لهذا العام 2021م، على مستوى المملكة.