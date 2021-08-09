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خبيرة: برج الطور هادئ وبرج الحوت يحب الاحتواء والحب الكثير

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خبيرة: برج الطور هادئ وبرج الحوت يحب الاحتواء والحب الكثير خبيرة: برج الطور هادئ وبرج الحوت يحب الاحتواء والحب الكثير

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قالت رشاد مراد، خبيرة الطاقة والأبراج والتنمية الذاتية، إن برج الحمل يتعصب سريعًا، ولكنه يتصالح سريعًا، معقبة: «هو طيب وحنين وجدع، وسريعًا ما يتصالح، هو برج صريح، وما ينفعش نكذب عليه».

وأضافت «مراد»، خلال حوارها مع بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، والمذاع على فضائية «mix»، أن برج الطور هادئ ولا يحب التغيير كثيرًا، ولا يعطي ثقته في أي شخص بسهولة، معقبة: «الطور من الأبراج الصبورة جدًا، وصعب جدًا يغير قراراته».

وأوضحت خبيرة الأبراج والتنمية الذاتية، أن يحب الاحتواء والحب الكثير، معقبة: «برج بيحب الحنية وخيالي ويريد كلام حب كثير، وبيحب الناس الجدعة»، مشيرة إلى أن لديه أكثر من شخصية، ولا يحب الروتين، معقبة: «بيحب التغيير الكثير، ومش بيحب الروتين الزيادة، ولو اهتميت به أوي هيتمرع».

المصرى اليوم

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خبيرة: برج الطور هادئ وبرج الحوت يحب الاحتواء والحب الكثير

خبيرة: برج الطور هادئ وبرج الحوت يحب الاحتواء والحب الكثير