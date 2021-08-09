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محافظ بورسعيد يتفقد سوق الأسماك الجديد و يناقش المواطنين في مستوى الخدمات

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محافظ بورسعيد يتفقد سوق الأسماك الجديد و يناقش المواطنين في مستوى الخدمات محافظ بورسعيد يتفقد سوق الأسماك الجديد و يناقش المواطنين في مستوى الخدمات

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، سوق الأسماك الجديد بحي العرب، للتعرف على سير العمل داخل السوق ومستوى تقديم الخدمة للمواطن، رافقه خلالها رئيس حى العرب اللواء محمد يسري .

وخلال جولته، قام المحافظ بالمرور على محلات السوق المختلفة، والتقى المحافظ خلال جولته، بالمواطنين الموجودة داخل السوق، وحرص على الاستماع لآرائهم عن تجربة السوق الحضارية المتميزة على أرض بورسعيد، وأشاد المواطنين المتواجدين بالمستوى الحضارى لسوق الأسماك الذي يتناسب مع طبيعة بورسعيد الساحلية ويعكس صورة حضارية للمحافظة في كافة المجالات، وكذلك التقى بعدد من مواطنين المحافظات المجاورة لبورسعيد والذين أكدوا على سعادتهم بتواجدهم في سوق الاسماك ببورسعيد المتميز، متمنين ان يتم تطبيق هذه التجربة في محافظتهم .

وأكد محافظ بورسعيد ،أن سوق الأسماك الجديد يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية المقامة على أعلى مستوى في المحافظة تزامنا مع تحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، مؤكدا أنه انشاء سوق الخضروات والفاكهة الجديد المقابل لسوق الأسماك ساهم في تكامل الخدمات للمواطنين بالمنطقة، وذلك في إطار تحقيق الارتقاء بالمشروعات الخدمية التي تمس الجماهير بما يوفر لهم كافة سبل الراحة .

المصرى اليوم

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