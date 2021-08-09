المراكز: 60% تقريبا من الأمريكيين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن قرابة 60 في المئة من سكان الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حتى صباح اليوم الاثنين.

وقالت المراكز إن 195 مليونا و222906 أشخاص، أو 58.8 في المئة من إجمالي السكان، تلقوا جرعة واحدة على الأقل في حين تلقى الجرعتين 157 مليونا و888305 أشخاص من السكان البالغين، أو 61.6 في المئة منهم.

واستخدمت الولايات المتحدة 351 مليونا و933175 جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 في البلاد حتى صباح اليوم الاثنين في حين وزعت 407 ملايين و560705 جرعات.

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لقاحات مودرنا وفايزر/بيونتك وجونسون اند جونسون المكون من جرعة واحدة حتى الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.