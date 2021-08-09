مسؤول بمجلس الاحتياطي: ينبغي للمركزي الأمريكي أن يعلن في سبتمبر عن تقليص مشتريات السندات

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قال إريك روزنجرن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن اليوم الاثنين إنه ينبغي للبنك المركزي الأمريكي أن يعلن في سبتمبر أيلول أنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات البالغة 120 مليار دولار بحلول خريف هذا العام.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس، ردد روزنجرن أيضا بعض الانتقادات التي وُجهت إلى مجلس الاحتياطي مؤخرا بأن جادل بأن مشتريات السندات لم تساعد في خلق الوظائف لكنها تساعد في الغالب في ارتفاع أسعار السلع الحساسة لمعدلات الفائدة مثل المساكن والسيارات.

وتتزايد أسعار المساكن في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في حوالي 20 عاما.