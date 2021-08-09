هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاصة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على ااستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: حمزة معوض- محمد جمال

خط الدفاع: وليد عبدالمنعم- سيف تقا- عبدالله محمود- خالد صبحي- رجب بكار- ضياء قنديل- أحمد محسن- فابريس نجاه.

خط الوسط: كوامي بونسو- رجب عمران- محمد إبراهيم- محمد توني- ميدو جابر- محمد مسعد- عبدالرحمن بودي- محمود نبيل.

خط الهجوم: وينفول كوبينا- أحمد ياسر ريان- أحمد غنيم- شادي حسين.