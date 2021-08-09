محافظ الشرقية يبحث مع رئيس نادي الشهر العقاري تعزيز أوجه التعاون

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إلتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور ضيف النجار رئيس مجلس إدارة نادي الشهر العقاري بعموم مصر، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة وقطاع الشهر العقاري، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور أحمد زيدان وكيل وزارة العدل للشهر العقاري بالشرقية، والمستشار حسام أيوب عضو المكتب الفني لمساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري.

أكد محافظ الشرقية أهمية دور مكاتب الشهر العقاري لما تقدمة من خدمات لجموع المواطنين، تتطلب توفير بيئة العمل المناسبة للعاملين لحسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم .

وخلال اللقاء أطلع رئيس مجلس إدارة نادي الشهر العقاري بعموم مصر، محافظ الشرقية على خطة التطوير الجاري تنفيذها بمكاتب الشهر العقاري من حيث التدريب والأخذ بالنظم التكنولوجية الحديثة، لتحسين مستوى الآداء وتقديم خدمة مميزة للمواطن، وكذلك رفع كفاءة المكاتب لتصبح لائقة ومجهزة لإستقبال المواطنين للحصول على خدماتهم .

كما تطرق اللقاء إلى بحث إمكانية تخصيص أماكن لإنشاء مقرات جديدة للشهر العقاري لخدمة أهالي الشرقية، وخاصة مكان جديد لمقر المكتب الرئيسي بالزقازيق، لإحتوائه على جميع حجج الملكية الخاصة لمحافظة الشرقية ،وبعض المحافظات الأخرى قبل الفصل الإداري بين المحافظة وغيرها من المحافظات، بالإضافة إلى تسجيل الملكيات في الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزير العدل ،للحفاظ على الملكية وحق الدولة الأمر الذي سيترتب عليه تزايد عدد المتعاملين مع المواطنين في الشهر العقاري، لذا يستلزم توفير مقرات متسعة وكبيرة لهم.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة نادي الشهر العقاري بعموم مصر، ملفاً لمحافظ الشرقية يحتوي على شرحاً مفصلاً بأهمية تسجيل الملكيات بالشهر العقاري، ويضم بعض المستندات التاريخية في هذا الشأن والتي يرجع تاريخها للقرن الماضي.