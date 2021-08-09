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أفغانستان تطالب باكستان بالتركيز على ضبط ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب ابنة سفيرها

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أفغانستان تطالب باكستان بالتركيز على ضبط ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب ابنة سفيرها أفغانستان تطالب باكستان بالتركيز على ضبط ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب ابنة سفيرها

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أعربت وزارة الخارجية الأفغانية عن عدم رضاها عن المعلومات التي قدمتها باكستان بشأن واقعة اختطاف وتعذيب ابنة سفيرها في إسلام آباد، داعية الأخيرة لضبط ومحاكمة الجناة في أسرع وقت.

وقال بيان للخارجية الأفغانية، اليوم الاثنين: «سافر وفد حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية مؤخرًا إلى باكستان فيما يتعلق باختطاف وتعذيب ابنة السفير الأفغاني في إسلام آباد».

وتابع البيان أنه: «خلال الزيارة، تبادل الجانب الباكستاني بعض المعلومات والنتائج مع الوفد الأفغاني بشأن القضية. إلا أن تصريحات المسؤولين الباكستانيين نقلت عن رواية مختلفة للقضية، وللأسف لم تتناول القضايا الأساسية، بما في ذلك كيفية وقوع الحادث والتعرف على الجناة».
وأضاف أنه: «لسوء الحظ لم يتم توفير المعلومات للجانب الأفغاني حول القضية».

ودعا البيان: « الباكستانية مرة أخرى إلى التركيز على تحديد هوية مرتكبي قضية الاختطاف واحتجازهم ومحاكمتهم في أسرع وقت ممكن».

المصرى اليوم

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