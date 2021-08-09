محافظ بورسعيد يتابع أعمال توصيل المرافق لمستشفى الصحة النفسية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال حول معدلات توصيل المرافق لمستشفيات الصحة النفسية والجامعة بحي الضواحي.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أيمن خيري رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان، والمهندسة ابتسام القشاوي مستشار المحافظة للطرق، والمهندسة إحسان بورما مدير مديرية الطرق، ودكتور أحمد حسن مدير مديرية الصحة، ورئيس حي الضواحي ورئيس حي الزهور، ومستشار المحافظ للمساحة وعدد من مهندسي المشروع .

وتابع «المحافظ» آخر معدلات تنفيذ العمل الجارية مع مسؤولي المرافق ( المياه والكهرباء والصرف الصحي ) وأعمال إعادة الشىء لأصله بالطرق التي تشهد أعمال حفر، وجهود الجهات المختصة لسرعة إنجاز الأعمال في أقرب وقت .

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين كافة جهات المرافق والطرق وإزالة أي عقبات لسرعة إنجاز المهمام وفقا للجدول الزمني المحدد بأعلى درجة من الكفاءة، وأكد المحافظ على أهمية تكثيف العمل نظرا لما تشهده المنطقة من أعمال تطوير في العديد من المشروعات .