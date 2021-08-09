أخبار عاجلة

غدًا.. انطلاق ملتقى مبدع 2021م بمركز بحر أبو سكينة بعسير -
الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط -
ضعف ساعة "بيج بن".. كويكب ضخم يدخل مدار الأرض في هذا التوقيت -
"المركز الوطني للأرصاد" عن حالة الأمطار بعسير: تستمر لـ ٩ مساءً -
" الامن العام " تُحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية -
البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام -
خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن -
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد يتابع أعمال توصيل المرافق لمستشفى الصحة النفسية

Print
محافظ بورسعيد يتابع أعمال توصيل المرافق لمستشفى الصحة النفسية محافظ بورسعيد يتابع أعمال توصيل المرافق لمستشفى الصحة النفسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال حول معدلات توصيل المرافق لمستشفيات الصحة النفسية والجامعة بحي الضواحي.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أيمن خيري رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان، والمهندسة ابتسام القشاوي مستشار المحافظة للطرق، والمهندسة إحسان بورما مدير مديرية الطرق، ودكتور أحمد حسن مدير مديرية الصحة، ورئيس حي الضواحي ورئيس حي الزهور، ومستشار المحافظ للمساحة وعدد من مهندسي المشروع .

وتابع «المحافظ» آخر معدلات تنفيذ العمل الجارية مع مسؤولي المرافق ( المياه والكهرباء والصرف الصحي ) وأعمال إعادة الشىء لأصله بالطرق التي تشهد أعمال حفر، وجهود الجهات المختصة لسرعة إنجاز الأعمال في أقرب وقت .

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين كافة جهات المرافق والطرق وإزالة أي عقبات لسرعة إنجاز المهمام وفقا للجدول الزمني المحدد بأعلى درجة من الكفاءة، وأكد المحافظ على أهمية تكثيف العمل نظرا لما تشهده المنطقة من أعمال تطوير في العديد من المشروعات .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003