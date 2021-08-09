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مران الإسماعيلي..تدريبات خاصة للمهاجمين.. وإيهاب جلال يعالج الأخطاء

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مران الإسماعيلي..تدريبات خاصة للمهاجمين.. وإيهاب جلال يعالج الأخطاء مران الإسماعيلي..تدريبات خاصة للمهاجمين.. وإيهاب جلال يعالج الأخطاء

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لإسماعيلي المران الرئيسي مساء اليوم الإثننين، استعدادا لمباراة الأهلي، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

و اشتمل المران على تدريبات خططية متنوعة المقرر تنفيذها في لقاء الأربعاء المرتقب، وتخلله مجموعة من الوحدات البدنية سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية قبل القمة.

وحرص إيهاب جلال المدير الفني على تنظيم تدريبات خاصة للمهاجمين فيما أقيمت تدريبات المدافعين تحت إشراف حمد إبراهيم المدرب العام، واختتم المران بتقسمية حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها قبل القمة.

المصرى اليوم

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