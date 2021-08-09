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تفاصيل جلسة مسؤولي بيراميدز مع صفقة

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تفاصيل جلسة مسؤولي بيراميدز مع صفقة الزمالك تفاصيل جلسة مسؤولي بيراميدز مع صفقة

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عقد مسؤولو نادي بيراميدز جلسة مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، في الساعات الماضية، من أجل إقناعه بالانضمام للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلمت «المصر اليوم» أن عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عقد جلسة مع حسام حسن، في الساعات الماضية، بعد وصوله إلى القاهرة، عقب إنتهاء إعارته مع نادي أهلي طرابلس الليبي، من أجل إقناعه بالانضمام للفريق السماوي في الموسم المقبل.

وعرض عمرو بسيوني، على حسام حسن، توقيعه على عقود انضمامه لبيراميدز، مقابل حصوله على 10 ملايين جنيه في الموسم، ورفض مهاجم سموحة، التوقيع على أي عقود، حيث طلب من ممدير التعاقد بالنادي السماوي حسم المفاوضات مع المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادي السكندري.

ويرحب حسام حسن، بالانضمام إلى نادي بيراميدز، في حال فشل نادي في حسم الصفقة مع سموحة.

يُذكر أن بيراميدز دعم صفوفه خلال اليمركاتو الصيفي حتى الأن، بالتعاقد مع عبدالله مجدي، الجناح الأيمن لنادي المقاصة.

المصرى اليوم

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