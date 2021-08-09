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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مؤسّسات الدولة كافة بذلت جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية لعودة السياحة الروسية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «عدد كبير من اللجان الروسية زار مصر خلال الفترة الماضية، وتفقد الإجراءات الاحترازية»، مشيرا إلى استقبال طائرتين قادمتين من روسيا بإجمالي 809 ركاب.

وأوضح أنه من المقرر قدوم 9 رحلات أسبوعية من روسيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد انتعاش حركة السياحة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استقبال أكثر من 6 آلاف سائح يوميًا من جنسيات مختلفة، فضلا عن تزايد حركة السياحة الداخلية.

وأشار إلى أن الحجز ببعض الفنادق مكتمل حتى نهاية شهر سبتمبر.

ونفى محافظ البحر الأحمر ما يتردد حول تحكم الجانب الروسي في تأمين المطارات المصرية قائلا «مصر لها السيادة كاملة في مطاراتها التي تخضع لمسؤولية الأمن المصري، ولا يحدث تدخل أو إدارة من الجانب الروسي، فقط يتم إبداء الملاحظات».

وأوضح أنه تم تطعيم ما يزيد من 60% من سكان الغردقة بلقاح كورونا حتى الآن، فضلا عن تطعيم العاملين بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن الحجز بفنادق الغردقة يفوق مرسى علم إلى حد ما.

وأكد أن عودة السياحة الروسية تقدم رسالة باستقرار الأوضاع في مصر أمنيا، إضافة إلى تحسن أزمة فيروس كورونا.

ولفت إلى إنه جاري إعادة تأهيل 14 كيلو مترا بطريق المطار، فضلا عن تطوير 6 كيلو مترات بالممشى السياحي، عبر إضافة تراك للدراجات.