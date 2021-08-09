ميسي يرتدي رقم 30 في باريس سان جيرمان

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قرر الأرجنتيني ليونيل ميسي التخلي عن رقمه المفضل (10) رفقة فريقه السابق برشلونة وكذلك منتخب بلاده الأول خلال السنوات الماضية.

وعرضت إدارة باريس سان جيرمان على صاحب الـ34 عامًا ارتداء القميص رقم 30 في حال إتمام المفاوضات، وذلك حسب ما قالته صحيفة ماركا الإسبانية.

وقالت الصحفية الإسبانية إن البرازيلي نيمار عرض على زميله السابق ميسي ارتداء رقم 10 ولكن الأخير رفض هذا الاقتراح.

وسبق لبطل كوبا أمريكا في النسخة الأخيرة ارتداء رقم 19 مع برشلونة وكذلك رقم 30 الذي ظهر به للمرة الأولى في كامب نو.

وكان ليونيل ميسي قد أعلن رحيله عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد فشل الوصول إلى اتفاق حول بنود العقد المقترح.