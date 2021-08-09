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هل الشتاء القادم قارس البرودة؟.. الأرصاد تجيب

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هل الشتاء القادم قارس البرودة؟.. الأرصاد تجيب هل الشتاء القادم قارس البرودة؟.. الأرصاد تجيب

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أجاب الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن سؤال هل فصل الشتاء القادم سيكون شديد البرودة، لأن فصل الصيف الحالي ساخن جدًا، قائلًا: «منقدرش نحكم على طبيعة الفصول بهذه الطريقة».

وقال «شاهين»، خلال برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الإثنين، إنه لا يوجد علاقة بين فصول السنة وبعضها، منوها بأن صيف هذا العام يعتبر الأكثر سخونة وحرارة مقارنة بفصل الصيف خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية انكسرت بالفعل، حيث نشهد انخفاض في درجات الحرارة، منوها بأنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال النصف الثاني من شهر أغسطس حول معدلاتها الطبيعية.

المصرى اليوم

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