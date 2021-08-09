السعيد يتفقد جناح جامعة بنها بمعرض «إيديوجيت» بحضور نائب وزير التعليم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والرئيس السابق لجامعة بنها، ملتقى الجامعات المصرية والعالمية «ايديوجيت»، المقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجارى، بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.

وتفقد «السعيد»، جناح جامعة بنها برفقة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي شمس الدين، المشرف العام على الملتقي، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، وقيادات جامعة بنها.

وأكد «السعيد»، أهمية الملتقيات التعليمية المماثلة الهادفة لتعريف الطلاب بالتخصصات والبرامج الدراسية الجديدة والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المختلفة خاصة مع تزامن فعاليات المعرض مع استعداد الجامعات لاستقبال موسم تنسيق قبول الناجحين فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها.