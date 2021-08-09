الطب الوقائي: هدفنا التوعية بأهمية الحملات القومية في مواجهة الأمراض

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أكد الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، أهمية التوعية للتعريف بخطورة الأمراض والحملات القومية في مواجهتها.

وأشار في لقائه اليوم مع مسئولى التثقيف والإعلام الصحي بإدارة بئر العبدالصحية ( بحضور مصطفى قبارة مراقب عام التثقيف والاعلام الصحى ببئر العبد) إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق التثقيف والإعلام الصحي على مستوى المحافظة في الاعلان والتوعية بخطورة الأمراض وحث المواطنين على المشاركة الايجابية مع الحملات القومية التي تنظمها الدولة من أجل مواجهة تلك الأمراض، منوها إلى أهمية الحملات القومية كهدف قومى للدولة والقيادة السياسية، باعتبارها هدفا للمرحلة القادمة للقضاء على الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين، وطالب ببذل المزيد من الجهد خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة القادمة، واعلام المواطنين بخطورة مرض شلل الأطفال وأهمية التصدي له.

وأكد تكليف جميع مسئولي التثقيف والإعلام الصحى على مستوى الإدارات الصحية بالإشراف على أعمال خطة تحريك المجتمع بالوحدات الصحية، وتوضيح خطورة المرض على الأطفال، وأنه لابد من السيطرة والقضاء عليه من أجل سلامة الأجيال القادمة وتحقيق مستقبل صحي أفضل لأطفالنا، وأن شعار الحملة القادمة هو: «كابوس اسمه: شلل الأطفال».

من جانبه أوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة إلى أن الهدف من اللقاء هو التنسيق ومناقشة أوجه القصور في الحملات السابقة، والعمل على تحسين الآداء بشكل أفضل من خلال الحملة للوصول إلى كل طفل وطفلة على أرض سيناء .

وبدوره استعرض مصطفى قباري مسؤول التثقيف والإعلام الصحى ببئر العبدخطة إدارة التثقيف والإعلام الصحى بإدارة بئر العبدالصحية للإعلان عن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.