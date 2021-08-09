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لجنة قضائية أمريكية تراجع الأدلة التي توصي بإقالة حاكم نيويورك

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لجنة قضائية أمريكية تراجع الأدلة التي توصي بإقالة حاكم نيويورك لجنة قضائية أمريكية تراجع الأدلة التي توصي بإقالة حاكم نيويورك

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عقدت اللجنة القضائية الأمريكية التابعة لجمعية نيويورك جلسة تنفيذية اليوم الاثنين، لمناقشة التحقيق الجاري بشأن عزل حاكم نيويورك أندرو كومو.

وقال رئيس اللجنة تشارلز ليفين، إنه سيسمح للحاكم بتقديم معلومات إضافية إلى اللجنة لمراجعتها في تحقيقهم المستقل في مزاعم التحرش الجنسي المتعددة الموجهة ضده.

وأثنى ليفين على المدعية العام ليتيتيا جيمس لتقريرها عن مزاعم سوء السلوك الجنسي، مؤكدا أن «نتائج ومحتوى هذا التقرير مقلقة للغاية».

وأضاف: «سنراجع هذا التقرير بالتفصيل، بما في ذلك الأدلة الأساسية، وننظر فيه جنبا إلى جنب مع التحقيق المستقل لهذه اللجنة»، مبينا أن «تحقيقاتنا ستبقى سرية كما ينبغي أن تكون، وفي الوقت المناسب وبمجرد اكتمال التحقيق سنناقش الأدلة علنا بطريقة مفتوحة وشفافة».

وأكد ليفين أن الحفاظ على سرية التحقيق سيحمي الشهود، وقال: «بخلاف الاعتبارات العادية، توجد هنا قضايا حساسة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، بما في ذلك المعلومات الشخصية للغاية التي يجب علينا حمايتها».

المصرى اليوم

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