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"الحج والعمرة" تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 12– 18 سنة بشرط التحصين "جرعتين"

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"الحج والعمرة" تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 12– 18 سنة بشرط التحصين "جرعتين" "الحج والعمرة" تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 12– 18 سنة بشرط التحصين "جرعتين"
مع انطلاق موسم العمرة ابتداءً من اليوم

أكدت وزارة الحج والعمرة على تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12 - 18 سنة، مع اشتراط تلقي التحصين "جرعتين"، وذلك مع انطلاق موسم العمرة ابتداءً من اليوم، حيث أُصدِرَ أكثر من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية؛ لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقَي "اعتمرنا وتوكلنا"، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وبين أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقَي "توكلنا واعتمرنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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