أخبار عاجلة

غدًا.. انطلاق ملتقى مبدع 2021م بمركز بحر أبو سكينة بعسير -
الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط -
ضعف ساعة "بيج بن".. كويكب ضخم يدخل مدار الأرض في هذا التوقيت -
"المركز الوطني للأرصاد" عن حالة الأمطار بعسير: تستمر لـ ٩ مساءً -
" الامن العام " تُحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية -
البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام -
خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن -
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل تتسبب الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" في إيجابية العينة؟.. هنا الإجابة

Print
هل تتسبب الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" في إيجابية العينة؟.. هنا الإجابة هل تتسبب الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" في إيجابية العينة؟.. هنا الإجابة

هل تتسبب الجرعة الثانية من لقاح

أجاب حساب "الصحة_937" على استفسار أحد المغردين، الذي تساءل عن إمكانية أن يتسبب تلقي الجرعة الثانية من لقاح "كوورنا" في إيجابية عينة التحليل، نافياً العلاقة بين اللقاح والإصابة بالفيروس.

واستفسر المغرد قائلاً: "هل الجرعة الثانية تجعل التحليل إيجابياً بفيروس كورونا؟.. لأنني بعد اللقاح الثاني ظهرت الأعراض علي بدرجة عالية، وبعد اللقاح بثلاثة أيام عملت المسحة وطلعت إيجابية، مع العلم أنني كنت في أتم صحة قبل اللقاح".

ونفى حساب "الصحة_937" على "تويتر" علاقة الجرعة الثانية بإيجابية العينة، والإصابة بالفيروس، وذلك بقوله: "لقاح لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية، وقد تكون الإصابة بسبب التعرض للفيروس قبل أو بعد تلقي اللقاح مباشرة".

ومن المعلوم أن لقاحات "كورونا" المختلفة لا تمنع الإصابة بالفيروس تماماً، ويحذر الأطباء والخبراء من أنه لا يزال بإمكان الشخص أن يصاب بفيروس "كورونا" حتى بعد الحصول على اللقاح، ومع ذلك في هذه الحالة ستكون شدة الإصابة لدى الفرد أقل بكثير، وستكون الأعراض أخف وطأة، وقد تقي المصاب من الانتقال إلى المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة: خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

البيت الأبيض: التقرير حول نشأة فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا غدا

البيت الأبيض: التقرير حول نشأة فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا غدا

الأردن يسجل 15 وفاة و976 إصابة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 15 وفاة و976 إصابة بفيروس كورونا

بشرى تتعافى من فيروس كورونا

بشرى تتعافى من فيروس كورونا