المحكمة العليا: اليوم الاثنين المُكمِّل لـ"ذي الحجة".. وغدًا الثلاثاء غرة المحرم 1443هـ

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أعلنت المحكمة العليا أن اليوم الاثنين هو المُكمِّل لشهر ذي الحجة 1442، ويوم غد الثلاثاء هو غرة شهر المحرم لعام 1443هـ.

جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم، فيما يأتي نصه:

"بيان من المحكمة العليا"

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر المحرم لهذا العام 1443هـ مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1442هـ، حسب تقويم أم القرى الموافق 8 أغسطس 2021 م، وبعد الاطلاع أصدرت القرار رقم ( 148 / هـ ) وتاريخ 1 / 1 / 1443هـ المتضمن عدم ثبوت رؤية هلال شهر المحرم مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن يوم 1443/1/1هـ حسب تقوم أم القرى، الموافق 2021/8/9م، هو المُكمِّل لشهر ذي الحجة لعام 1442هـ ثلاثين يومًا، وأن يوم الثلاثاء 1443/1/2هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق 2021/8/10 م هو غرة شهر المحرم لعام 1443هـ.

وتسأل المحكمة العليا الله العلي القدير أن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، وأن يتولاهم بحفظه ورعايته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين.