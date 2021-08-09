وزير الطيران: تخطينا 65% من نسبة السياح التي وصلتنا في 2019

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كشف وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، كواليس وصول الطيران الروسي لمدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وقال منار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» تقديم الدكتور معتز عبدالفتاح عبر قناة «الشمس»، إن يوم الاثنين شهد أول انتظام في الطيران ما بين الغردقة وشرم الشيخ من جهة، وموسكو من جهة أخرى، موضحا: «كان قبل كده كله طيران عارض، ودي حاجة إيجابية جدا تحسب لمصر للطيران».

أضاف: «نسير في خطى ثابتة، ومطاراتنا استقبلت أعداد لا بأس بها من السياحة العالمية، وحينما نقارنها بعام 2019 نجد أننا تخطينا 65% مما وصلنا في 2019، وهذا مؤشر رائع في ظل وجود الجائحة، والأعداد في تزايد، واستقبلنا اليوم في مطاري شرم الشيخ والغردقة أكثر من ألف سائح على 3 رحلات».