أخبار عاجلة

غدًا.. انطلاق ملتقى مبدع 2021م بمركز بحر أبو سكينة بعسير -
الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط -
ضعف ساعة "بيج بن".. كويكب ضخم يدخل مدار الأرض في هذا التوقيت -
"المركز الوطني للأرصاد" عن حالة الأمطار بعسير: تستمر لـ ٩ مساءً -
" الامن العام " تُحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية -
البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام -
خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن -
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الطيران: تخطينا 65% من نسبة السياح التي وصلتنا في 2019

Print
وزير الطيران: تخطينا 65% من نسبة السياح التي وصلتنا في 2019 وزير الطيران: تخطينا 65% من نسبة السياح التي وصلتنا في 2019

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، كواليس وصول الطيران الروسي لمدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وقال منار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» تقديم الدكتور معتز عبدالفتاح عبر قناة «الشمس»، إن يوم الاثنين شهد أول انتظام في الطيران ما بين الغردقة وشرم الشيخ من جهة، وموسكو من جهة أخرى، موضحا: «كان قبل كده كله طيران عارض، ودي حاجة إيجابية جدا تحسب لمصر للطيران».

أضاف: «نسير في خطى ثابتة، ومطاراتنا استقبلت أعداد لا بأس بها من السياحة العالمية، وحينما نقارنها بعام 2019 نجد أننا تخطينا 65% مما وصلنا في 2019، وهذا مؤشر رائع في ظل وجود الجائحة، والأعداد في تزايد، واستقبلنا اليوم في مطاري شرم الشيخ والغردقة أكثر من ألف سائح على 3 رحلات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003