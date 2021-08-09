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قال الإعلامي أحمد موسى، اإن الإعلام التونسي يتحدث عن فضيحة لحركة النهضة الإخوانية، مشيرًا إلى أن وزارة العدل الأمريكية كشفت وثائق تبين أن الإخوان وقعوا عقد مع إحدى المؤسسات الخارجية بـ 2 مليار دينار تونسي، للضغط على الرئيس من أجل التراجع عن القرارات.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اإن حركة النهضة الإخوانية استأجروا جماعات ضغط لتحسين صورة الإخوان لدي المواطنين، وتكوين رأي عام يؤيد عصابة النهضة في تونس ودعمهم خلال الانتخابات.

وتابع أنه يتم اليوم في تونس التحقيق فيما نشرته وزارة العدل الأمريكية، مشيرًا إلى أن الغنوشي زعيم حركة النهضة كان له سوابق إجرامية ويتعاون مع جماعات ضغط عالمية منذ 2014.