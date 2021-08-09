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قال الإعلامي أحمد موسى، اإن الإعلام التونسي يتحدث عن فضيحة لحركة النهضة الإخوانية، مشيرًا إلى أن وزارة العدل الأمريكية كشفت وثائق تبين أن الإخوان وقعوا عقد مع إحدى المؤسسات الخارجية بـ 2 مليار دينار تونسي، للضغط على الرئيس من أجل التراجع عن القرارات.
وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اإن حركة النهضة الإخوانية استأجروا جماعات ضغط لتحسين صورة الإخوان لدي المواطنين، وتكوين رأي عام يؤيد عصابة النهضة في تونس ودعمهم خلال الانتخابات.
وتابع أنه يتم اليوم في تونس التحقيق فيما نشرته وزارة العدل الأمريكية، مشيرًا إلى أن الغنوشي زعيم حركة النهضة كان له سوابق إجرامية ويتعاون مع جماعات ضغط عالمية منذ 2014.