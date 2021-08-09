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استشاري: «» هو الأخطر على الإطلاق لهذا السبب

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استشاري: «الكرش» هو الأخطر على الإطلاق لهذا السبب استشاري: «» هو الأخطر على الإطلاق لهذا السبب

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن تواجد في منطقة البطن يعد الأخطر على الإطلاق، ليس بسبب الشكل فقط، ولكن لأن الدهون المتواجدة في منطقة البطن، تسبب أغلب الأمراض المميتة في الدم، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتليف الكيد، والتهاب البنكرياس، وسرطان القولون والمستقيم، وعدم القدرة على التنفس، نتيجة عدم عمل الرئة بشكل جيد، خلاف الإصابة بالكوليسترول، وتزيد من الإصابة بـ ألزهايمر.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، أن دهون البطن تؤثر على الأوعية الدموية، وتؤدي إلى التأثير على الكثير من أجهزة الجسم، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع أو الدهون في منطقة البطن باستسهال.

ولفت إلى أن هناك ضرورة لوجود علاقة صداقة بين أخصائي التغذية العلاجية ومريض السمنة، لكي يطلع على أي خطأ في تطبيق الكورس العلاجي، وبالتالي تصحيح هذا الخطأ، والوصول إلى الوزن الصحي المثالي.

المصرى اليوم

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