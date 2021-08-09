المقاولون يحدد شروطه لبيع مجلي للأهلي

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حدد مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، شرطهم للموافقة على بيع محمد مجلي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفيية المقبلة.

وكان مجلي، دخل اهتمامات لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ظهر بمستوى متميز مع فريق «الذئاب» في الموسم المنقضي وهذا الموسم.

وكشف مصدر أن إدارة نادي المقاولون العرب حددت سعر بيع محمد مجلي، حال تقديم عرض رسمي لطلب ضم اللاعب لصفوف الأهلي، موضحًاأن المبلغ المطلوب للتنازل عن مجلي 20 مليون جنيه للموافقة على إتمام الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يُذكر أن المقاولون العرب يستعد لخوض مباراة الجونة، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.