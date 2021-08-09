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محافظ كفر الشيخ يكرم المستفيدين من أنشطة دعم التعلم الالكتروني

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محافظ كفر الشيخ يكرم المستفيدين من أنشطة دعم التعلم الالكتروني محافظ كفر الشيخ يكرم المستفيدين من أنشطة دعم التعلم الالكتروني

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كرم اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، دفعة جديدة من المستفيدين من أنشطة محور دعم التعلم الإلكتروني وإنتاج المحتوى الرقمي، أحد محاور مشروع التنمية المجتمعية المتكاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنهوض بالموارد البشرية وتنمية قدرات المواطنين، وخاصة الشباب والتي تقوم على تنفيذها الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات.

يأتي ذلك التكريم للدفعة الجديدة تنفيذا لمتابعة مراحل محاور بروتوكول التنمية المتكاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكفر الشيخ.

كما سلم محافظ كفر الشيخ ونائبه شهادات التقدير المتميزات اللاتي اجتزن دورات إنتاج المقررات الالكترونية، كما تم تكريم الدكتور أماني محمد شاكر عميد كلية التربية النوعية ومقررة المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ ،تقديرا للجهود المتميزة والداعمة لإنجاح أنشطة تمكين المرأة والتعلم الإلكتروني بمحافظة كفر الشيخ.
جاء ذلك بحضور الدكتور هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات، والدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومهندس محمد بسيوني ،ومحمد مصطفى من وزارة الاتصالات .

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عملية التدريب بين الجهات المشاركة تأتي مساهمة، لتوفير فرص عمل للشباب من خلال ثلاثة محاور تتضمن دعم التحول الرقمي وتطوير التعليم باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء قدرات السيدات الحرفيات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في التسويق الرقمي والتي تنفذها مبادرة «قدوة ..تك»إضافة إلى البرامج التدريبية لتأهيل الشباب من خريجي التعليم الفني للالتحاق بفرص عمل مناسبة.

وأكد محافظ كفر الشيخ ،تهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة بالشراكة مع الجامعة احدث تحول رقمي في محافظة كفر الشيخ كأحد المحاور الداعمة لاستراتيجية الرقمية ورؤية 2030، والتي تستهدف توفير كافة مقومات التنمية التي تسهم في إحداث التنمية المستدامة من أجل بناء وطن قوي .

وأضاف عمرو البشبيشى ،نائب محافظ كفر الشيخ ،أن البرتوكول يهدف لنشر ثقافة العمل الحر وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل من أجل التوظيف فقد تم تأهيل ورفع مهارات 100 متدرب ومستفيد في مجال إنتاج المحتوى التعليمي الالكتروني التفاعلي لكل من الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ.

المصرى اليوم

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