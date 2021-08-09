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يلتقي فريق الزمالك ضد الاتحاد السكندري في مباراة تاريخية ومثيرة ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مواجهة زعيم الثغر أمام الفارس الأبيض غداً الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساءً وسيتم نقلها تلفزيونياً عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت بصوت المعلق حاتم بطيشة كما توفر المصري اليوم خدمة متابعة أحداث اللقاء مع تحديث مستمر للنتيجة.

وكان الزمالك قد تمكن من هزيمة الاتحاد السكندري في لقاء الذهاب بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو عند الدقيقة 60 من ركلة جزاء، ويوسف أوباما عند الدقيقة 76.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك

من المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مواجهة الثلاثاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمد عبدالغني- محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: يوسف أوباما- أشرف بن شرقي- سيف الدين الجزيري.

في المقابل لم يتضح ملامح تشكيل المدرب حسام حسن في ظل عودة حارس المرمى محمد صبحي ولاعب الجناح عمار حمدي بعد مشاركتهما في بعثة المنتخب الأولمبي خلال منافسات طوكيو 2020.

طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والاتحاد

الحكم محمد البنا - صورة أرشيفية

كلفت لجنة التحكيم باتحاد الكرة، الحكم محمود البنا بإدارة مواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري وسيتواجد الثنائي محمد محمود لطفي وشهاب راشد كحاملين للراية وعماد عطا كحكم رابع بالإضافة إلى محمد عادل ومبروك نبيل على تقنية الفيديو.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الأهلي صاحب الصدارة، فيما يتواجد الاتحاد السكندري عند المركز السادس برصيد 41 نقطة ويضمن له الفوز التواجد ضمن رباعي المقدمة.