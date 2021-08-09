تدريب 60 من خريجات «نوعية كفر الشيخ» على تحويل المحتوى لمقررات «الكترونية»

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تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ومحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تم تدريب ٦٠ من خريجات جامعة كفرالشيخ ومجموعة من الطالبات بقسم معلم الحاسب بكلية التربية النوعية قادرات على تحويل المحتوى إلى مقررات الالكترونية واعتبارها مصدرا للدخل يهدف لخلق فرص عمل والتمكين الاقتصادي للفتيات، وذلك بإشراف د.هدى دحروج وأ.د أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفرالشيخ وعدد من مهندسي وزارة الاتصالات وتنسيق د.هاله نصر عضو الفرع .

كما تم خلال اللقاء الذي عقد برئاسة محافظ كفرالشيخ تكريم الدكتور أماني محمد شاكر عميد كلية التربية النوعية ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ من المحافظ ووزارة الاتصالات تقديرا للجهود المتميزة والداعمة لنجاح أنشطة تمكين المرأة والتعلم الالكتروني بمحافظة كفر الشيخ، كما تم تسليم الشهادات للمتميزات اللاتي اجتزن دورات إنتاج المقررات الالكترونية والتي تمت بالتعاون بين وزارة الاتصالات والمجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ وذلك ضمن برتوكول التعاون المبرم مع المحافظة والوزارة .

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ عمرو البشبيشي ود هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات ومهندس محمد بسيوني ومحمد مصطفى.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بالتدريب والتعاون بين الجهات المشاركة كما أشاد الحضور بأهمية التدريب وحاجة سوق العمل إليه .

وأوضحت الدكتور أماني محمد شاكر عميد كلية التربية النوعية ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ أن كلية التربية النوعية تنفذ توجيهات إدارة الجامعة ممثلة في الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة في توفير كافة أشكال الدعم لجميع خريجي الكلية وبناء قنوات اتصال بين الخريجين وكليتهم ومجتمعهم ودعوة الخريجين للمشاركة والحضور في مناسبات الكلية وأنشطتها ودعوة أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى لتوفير فرص العمل.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة على أهمية تبادل الخبرات والتواصل مع خريجي كلية التربية النوعية وتوصيل كل جديد في مجال العلوم النوعية وعلاقتها بسوق العمل وتنمية مهارات ومعارف شباب الخريجين للتعرف على المستحدثات في مجال العلوم النوعية.

وأشار «دسوقي» إلى أن الجامعة تحرص على تشجيع شباب الخريجين على الإنتاج والتصنيع ومساعدتهم في تنظيم معارض للتسويق، متمنيا التوفيق للجميع.