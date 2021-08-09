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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لن تتخلى عن حقها في اتفاق قانوني ملزم بشأن «سد النهضة».

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الفيضان قادم وخير ربنا كتير، ومحدش هيقدر يوقف النيل أو يغير مجراه، ومحدش هيقرب من حصة مصر».

وأضاف موسى: «لن يستطيع أحد الاقتراب من حقوق مصر المائية»، مشيرا إلى استمرار الحرب الشرسة بين جبهة تحرير تيجراي وقوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

ولفت إلى أن جبهة تحرير تيجراي حققت انتصارات على أرض الواقع، موضحا أن رئيس الجبهة طالب آبي أحمد بالاستسلام.