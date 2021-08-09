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أحمد موسى: «محدش هيقدر يوقف النيل أو يغير مجراه.. الفيضان قادم وخير ربنا كتير» ()

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أحمد موسى: «محدش هيقدر يوقف النيل أو يغير مجراه.. الفيضان قادم وخير ربنا كتير» (فيديو) أحمد موسى: «محدش هيقدر يوقف النيل أو يغير مجراه.. الفيضان قادم وخير ربنا كتير» ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن لن تتخلى عن حقها في اتفاق قانوني ملزم بشأن «سد النهضة».

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الفيضان قادم وخير ربنا كتير، ومحدش هيقدر يوقف النيل أو يغير مجراه، ومحدش هيقرب من حصة مصر».

وأضاف موسى: «لن يستطيع أحد الاقتراب من حقوق مصر المائية»، مشيرا إلى استمرار الحرب الشرسة بين جبهة تحرير تيجراي وقوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

ولفت إلى أن جبهة تحرير تيجراي حققت انتصارات على أرض الواقع، موضحا أن رئيس الجبهة طالب آبي أحمد بالاستسلام.

المصرى اليوم

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