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صلاح عبد الله: كنت بتفرج على أولمبياد طوكيو أثناء مرضي

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صلاح عبد الله: كنت بتفرج على أولمبياد طوكيو أثناء مرضي صلاح عبد الله: كنت بتفرج على أولمبياد طوكيو أثناء مرضي

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قال الفنان صلاح عبدالله إنه كان يشاهد أولمبياد طوكيو أثناء مرضه وبشجع ممثلي في البطولة، موضحًا أنه دخل المستشفى لإجراء قسطرة في القلب، مقدمًا شكره إلى جميع من دعا له أثناء مرضه.

كما نعى خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جوده على قناة «CBC»، اليوم الاثنين، الفنانة دلال عبدالعزيز، داعيًا الله تعالى أن يلهم ابنتيها دنيا وإيمي الصبر والسلوان.

ارتجل صلاح عبدالله خلال المداخلة شعرًا على الهواء بمناسبة فوز فريال أشرف لاعبة الكاراتيه تتويجها بالميدالية الذهبية خلال أولمبياد طوكيو، موضحًا أنها أول ذهبية من فترة طويلة جدًا خاصةً وأن الفائزة سيدة وعلى مستوى العرب جميعًا، متذكرًا أن أخر ميدلية ذهبية حصلت عليها مصر كانت قبل سنوات طويلة عن طريق اللاعب كرم جابر.

طمأن «عبدالله» جمهوره بخصوص حالته الصحية وأكد أنها مستقرة وبدأ يعود إلى طبيعته، مشددًا على أن هذه المحنة ما هي إلى منحة من الله عز وجل له.

«الستات مايعرفوش يكدبوا» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

المصرى اليوم

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