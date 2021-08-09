وزير الرياضة: اللجنة الأولمبية ستُطلِق برنامجًا يُسهم في تطوير القطاع الرياضي بالسعودية

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رفع خالص التهاني والتبريكات للقيادة على ما تحقق من إنجاز غاب عن رياضة المملكة منذ 9 أعوام

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الوفد السعودي لأولمبياد طوكيو، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما تحقق من إنجاز غاب عن رياضة المملكة منذ 9 أعوام، بحصول لاعب أخضر الكاراتيه على الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، مؤكدًا أن الاهتمام والدعم غير المحدودَين من القيادة الحكيمة أسهما في هذا الإنجاز الذي يُسجَّل باسم الوطن.

وقال وزير الرياضة في تصريح عقب وصوله اليوم مع البعثة السعودية إلى محافظة جدة بعد ختام المشاركة الأولمبية: "الفوز بالميداليات الأولمبية يتطلب استعدادًا وتحضيرًا للاعب نفسيًّا وبدنيًّا خلال فترة تتراوح بين 4-8 أعوام. واللجنة الأولمبية العربية السعودية بفضل دعم القيادة الرشيدة ستطلق خلال الفترة المقبلة برنامجًا، سيسهم -بإذن الله- في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة.

وكان في استقبال البعثة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والعميد شداد العمري، والمهندس أحمد القضماني، والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية عبدالعزيز العنزي، ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، وعدد من مسؤولي الرياضة السعودية.

بدوره، أوضح صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أن الأرقام التي حققها عدد من الرياضيين السعوديين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 تعد حافزًا لهم عطفًا على استعداداتهم التي صاحبها بعض الصعوبات المرتبطة بتغير الروزنامة الرياضية نظير جائحة كورونا.

واختتمت المنتخبات السعودية مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الـ32، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021م بمشاركة 205 دول من مختلف قارات العالم، بتحقيق ميدالية فضية واحدة.

ومثّل المملكة في الدورة 33 لاعبًا ولاعبة في 9 رياضات مختلفة، وهو العدد الأكبر من حيث عدد الألعاب في تاريخ مشاركاتها الأولمبية عبر ألعاب كرة القدم، وكرة الطاولة، والسباحة، والرماية، والتجديف، والجودو، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، والكاراتيه. وجاءت الميدالية الفضية عن طريق اللاعب طارق حامدي في مسابقة الكاراتيه لوزن 75كجم.

وجاء تحقيق حامدي الميدالية الفضية بعد قرار فني من لجنة التحكيم في المباراة النهائية أمام الإيراني سجاد بعد أن كانت النتيجة تسير لصالح حامدي بأربع نقاط مقابل واحدة، إلى أن تدخّل الفريق الطبي بعد سقوط الإيراني أمام ضربة حامدي الخاطفة، ليلغي الحكم التركي النتيجة، ويعلن فوز حامدي بالفضية.

وكان "حامدي" قد وصل للنهائي بعد تأهله بوصفه ثاني مجموعته لنصف النهائي بخسارته أمام الكرواتي بنتيجة (3-2) في أولى مواجهاته، وفوزه على الأمريكي براين (4-1)، والكندي دانيال (10-3)، وتعادله أمام سجاد بنتيجة (0-0)، ليتغلب على المصنف السادس عالميًّا الياباني آراغا في الدور نصف النهائي بنتيجة (2-0).

وفي مسابقة رفع الأثقال حل سراج آل سليم في المركز الخامس لوزن 61 كجم برصيد 288 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحب الميدالية البرونزية.

فيما حرمت الإصابة زميله محمود آل حميد التي تعرض لها في محاولته الثانية بالنتر من استكمال مشواره بالدورة، برصيد 306 نقاط والمركز الثاني عشر في الترتيب العام لوزن 73 كجم.

وفي ألعاب القوى نال العداء مازن الياسين المركز الرابع في نصف نهائي سباق 400م بزمن 45.37 ثانية بعد أن تأهل له بحلوله أولاً في مجموعته بالدور الأول للسباق بزمن 45.16 ثانية.

وأنهت زميلته ياسمين الدباغ مشاركتها في سباق 100م بحلولها تاسعًا بزمن 13.34 ثانية.

وفي التجديف، استطاع حسين علي رضا الوصول إلى الدور ربع النهائي في أول مشاركة لرياضة التجديف السعودية في دورات الألعاب الأولمبية، وأنهى مشاركته بالمركز الرابع والعشرين في التصنيف العام من أصل 32 مشارك لفئة الفردي رجال.

وفي الرماية حقق اللاعب سعيد المطيري المركز الثاني والعشرين عالميًّا في الشوزن سكيت؛ وذلك بعد أن رمى 119 من أصل 125 طبقًا في التصفيات التأهيلية.

يُذكر أن طوكيو 2020 هي المشاركة الأولمبية الخامسة للمطيري ليتساوى في عدد المشاركات مع الفارس رمزي الدهامي.

وفي كرة القدم نال المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا المركز الرابع في المجموعة الرابعة بعد خسارته في مواجهاته أمام ساحل العاج 1-2، وألمانيا 2-3، والبرازيل 1-3.

وفي السباحة حطم اللاعب يوسف بو عريش رقمه الشخصي في التصفيات الأولية لسباق 100م فراشة بزمن 56.29 ثانية والمركز الثاني في التصفيات الأولمبية، لكنه لم ينجح في التأهل إلى الدور النهائي الذي يشارك به أصحاب أفضل 16 زمنًا.

وفي كرة الطاولة خرج اللاعب علي الخضراوي من تصفيات الفردي عقب خسارته من نظيره التشيكي بنتيجة 0-4 (11-9/ 11-5/ 11-4/ 11-4).

وفي الجودو خرج اللاعب سليمان حماد من مسابقة وزن 73 كجم عقب خسارته من المصنف الثامن عالميًّا الكندي مارغيليدون آرثر بنتيجة 0-1، فيما خرجت زميلته تهاني القحطاني من منافسات وزن 78 كجم عقب خسارتها في الدور الإقصائي بنقطة "وازاري" ونقطة "إيبون" مقابل لا شيء.

وبهذه الفضية التي حققها حامدي ارتفع رصيد المملكة من الميداليات الأولمبية لأربع ميداليات (فضيتَين وبرونزتَين). وحقق الفضية العداء هادي صوعان والبرونزية الفارس خالد العيد في سيدني 2000م، وبرونزية الفروسية "فرق" لقفز الحواجز في لندن 2012م.

وستستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين عام 2024، ولوس أنجلوس عام 2028م، وبريزبن الأسترالية أولمبياد 2032م.