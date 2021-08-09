أخبار عاجلة

ضعف ساعة "بيج بن".. كويكب ضخم يدخل مدار الأرض في هذا التوقيت -
"المركز الوطني للأرصاد" عن حالة الأمطار بعسير: تستمر لـ ٩ مساءً -
" الامن العام " تُحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية -
البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام -
خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن -
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
"السعدي": المتمردون الحوثيون يستخدمون مدينة الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة -
القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة مكة تطيح بـ 3 لصوص سرقوا تجهيزات كهربائية لمرافق عامة

Print
شرطة مكة تطيح بـ 3 لصوص سرقوا تجهيزات كهربائية لمرافق عامة شرطة مكة تطيح بـ 3 لصوص سرقوا تجهيزات كهربائية لمرافق عامة
قُدرت قيمة المسروقات بـ 200 ألف ريال

شرطة مكة تطيح بـ 3 لصوص سرقوا تجهيزات كهربائية لمرافق عامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثّلت في سرقة تجهيزات كهربائية لمرافق عامة، قُدرت بمبلغ (200,000) ريال.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غدًا.. انطلاق ملتقى مبدع 2021م بمركز بحر أبو سكينة بعسير

غدًا.. انطلاق ملتقى مبدع 2021م بمركز بحر أبو سكينة بعسير

الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط

الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط

ضعف ساعة "بيج بن".. كويكب ضخم يدخل مدار الأرض في هذا التوقيت

ضعف ساعة "بيج بن".. كويكب ضخم يدخل مدار الأرض في هذا التوقيت

"المركز الوطني للأرصاد" عن حالة الأمطار بعسير: تستمر لـ ٩ مساءً

"المركز الوطني للأرصاد" عن حالة الأمطار بعسير: تستمر لـ ٩ مساءً