أحمد سامي بعد التعادل مع انبي: لاعبو سموحة «معندهمش خبرات»

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أعرب أحمد ىسامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن حنه الشديد، بعد تعادل فريقه مع انبي، في مسابقة الدوري، وفقده فرصة التأهل إلى بطولة الكونفيدرالية الافريقية في نسختها المقبلة.

وكان سموحة تعادل مع انبي، سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد سامي، في تصريحات تلفزيونية :«لم نظهر بأفضل مستوى لنا في مباراة انبي، وهذا بسبب الضغوطات الكبيرة على اللاعبين قبل بداية المباراة»، مضيفًا :«لاعبو سموحة، ليس لديهم أي خبرات للتعامل مع تلك الضغوطات، وهو ما أثر على مستواهم الفني».