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يعود لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، يوسف أوباما وإمام عاشور، للقلعة البيضاء، لتدعيم صفوف الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندرى، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدورى العام.

وتأتى عودة الثنائى لتمثل أريحية بالنسبة للمدير الفنى باتريس كارتيرون، وذلك بعد انتهاء إيقاف الثنائي، حيث غاب أوباما وعاشور عن مواجهة الزمالك وغزل المحلة التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد الإسكندرية في الجولة الثامنة والعشرين، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3- 0، بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة مصر المقاصة.