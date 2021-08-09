احمد سامي: النقص العددي بدد حلم سموحة في العودة للبطولات القارية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تبخر حلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في العودة إلى البطولات القارية مجدداً بعدما اكتفى بالتعادل دون أهداف مع مضيفه إنبي مساء اليوم الاثنين في الجولة 29 للدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ورغم أن سموحة نجح في تقديم مستويات طيبة في الدور الأول للدوري بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلا أن الفريق دفع ثمن النقص العددي في صفوفه خلال مباريات الدور الثاني وهو ما ألقى بظلاله على فرص تواجد الفريق في المربع الذهبي.

وقال احمد سامي المدير الفني للفريق: يأتي على رأس الظروف الصعبة التي عانى منها فريق سموحة في الموسم الحالي رحيل هدافه حسام حسن على سبيل الإعارة إلى نادي أهلي طرابلس الليبي وهو ما أفقد الفريق سلاحاً هجومياً مميزاً.

وتابع: زادت معاناة سموحة مع رحيل الظهير الليبي محمد الترهوني بسبب سوء التوفيق الذي واجه الفريق مع كثرة إصابات لاعبي الأطراف وعلى رأسهم محمد شكري المعار من النادي الأهلي ما اضطر الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي للاعتماد على بعض اللاعبين في غير مراكزهم مثل شريف رضا جناح الفريق الذي عاد لدور الظهير الأيسر.