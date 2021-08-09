أخبار عاجلة

ضعف ساعة "بيج بن".. كويكب ضخم يدخل مدار الأرض في هذا التوقيت -
"المركز الوطني للأرصاد" عن حالة الأمطار بعسير: تستمر لـ ٩ مساءً -
" الامن العام " تُحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية -
البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام -
خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن -
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
"السعدي": المتمردون الحوثيون يستخدمون مدينة الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة -
القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

احمد سامي: النقص العددي بدد حلم سموحة في العودة للبطولات القارية

Print
احمد سامي: النقص العددي بدد حلم سموحة في العودة للبطولات القارية احمد سامي: النقص العددي بدد حلم سموحة في العودة للبطولات القارية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تبخر حلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في العودة إلى البطولات القارية مجدداً بعدما اكتفى بالتعادل دون أهداف مع مضيفه إنبي مساء اليوم الاثنين في الجولة 29 للدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ورغم أن سموحة نجح في تقديم مستويات طيبة في الدور الأول للدوري بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلا أن الفريق دفع ثمن النقص العددي في صفوفه خلال مباريات الدور الثاني وهو ما ألقى بظلاله على فرص تواجد الفريق في المربع الذهبي.

وقال احمد سامي المدير الفني للفريق: يأتي على رأس الظروف الصعبة التي عانى منها فريق سموحة في الموسم الحالي رحيل هدافه حسام حسن على سبيل الإعارة إلى نادي أهلي طرابلس الليبي وهو ما أفقد الفريق سلاحاً هجومياً مميزاً.

وتابع: زادت معاناة سموحة مع رحيل الظهير الليبي محمد الترهوني بسبب سوء التوفيق الذي واجه الفريق مع كثرة إصابات لاعبي الأطراف وعلى رأسهم محمد شكري المعار من النادي الأهلي ما اضطر الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي للاعتماد على بعض اللاعبين في غير مراكزهم مثل شريف رضا جناح الفريق الذي عاد لدور الظهير الأيسر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003