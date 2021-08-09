إيهاب جلال يحسم بديل حسين السيد أمام الأهلي

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استقر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسمايعلي، على بديل حسين السيد، ظهير أيسر الفريق في مباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويفتقد الإسماعيلي خدمات حسين السيد، أمام الأهلي، بسبب تعرضه للطرد خلال مباراة بيراميدز، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

استقر إيهاب جلال، على الدفع بخدمات لاعب خط الوسط محمد عادل، في مركز الظهير الأيسر، لييعوض غياب حسين السيد، على أن يعود محمد حسن، لقيادة خط وسط الفريق.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي، بعد غدٍ الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.