أخبار عاجلة

ضعف ساعة "بيج بن".. كويكب ضخم يدخل مدار الأرض في هذا التوقيت -
"المركز الوطني للأرصاد" عن حالة الأمطار بعسير: تستمر لـ ٩ مساءً -
" الامن العام " تُحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية -
البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام -
خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن -
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
"السعدي": المتمردون الحوثيون يستخدمون مدينة الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة -
القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إيهاب جلال يحسم بديل حسين السيد أمام الأهلي

Print
إيهاب جلال يحسم بديل حسين السيد أمام الأهلي إيهاب جلال يحسم بديل حسين السيد أمام الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


استقر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسمايعلي، على بديل حسين السيد، ظهير أيسر الفريق في مباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويفتقد الإسماعيلي خدمات حسين السيد، أمام الأهلي، بسبب تعرضه للطرد خلال مباراة بيراميدز، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

استقر إيهاب جلال، على الدفع بخدمات لاعب خط الوسط محمد عادل، في مركز الظهير الأيسر، لييعوض غياب حسين السيد، على أن يعود محمد حسن، لقيادة خط وسط الفريق.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي، بعد غدٍ الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003