وزير الثقافة الأسبق: محمد حسان ليس عالم دين ولا يملك من الشيخ إلا الكلمة فقط

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قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن هناك مجموعة من الجمل التي أدلى بها محمد حسان في شهادته بقضية «داعش إمبابة»، أبرزها رأيه في الجماعة الإسلامية، حيث أشار إلى أنه مطلوب من الدولة أن تتحاور مع جماعة الإخوان الإرهابية وأن تتعامل معهم برقة وبشكل إنساني.

وأضاف «صابر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الاثنين، أن الأخطر من حاملي السلاح هم من يبثون السموم في أذان الشباب.

وتابع: «محمد حسان كان أكثر دهاءً وخبرة من يعقوب، لأنه أراد أن يتملص بإجابات خبيثة».

وأردف وزير الثقافة الأسبق أنه لابد من تحليل شهادة محمد حسان بتحليل المضمون لأنه يحمل كل عوامل الدهاء والحقد وتجهيل الدولة والمجتمع والأزهر.

وأشار إلى أن محمد حسان لا يملك من الشيخ إلا الكلمة فقط، فهم ليسوا علماء دين ولكنهم أعطوا لأنفسهم هذا الاسم، والمجتمع يتحمل مسؤولية ذلك للانسياق وراء هؤلاء، مؤكدًا أن جميع الجماعات المتشددة خارجة من عباءة الإخوان.