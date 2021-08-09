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إقالة مسؤول كبير في الموساد الإسرائيلي بتهمة الاختلاس

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إقالة مسؤول كبير في الموساد الإسرائيلي بتهمة الاختلاس إقالة مسؤول كبير في الموساد الإسرائيلي بتهمة الاختلاس

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كشف تقرير إخباري الإثنين، إقالة مسؤول رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الموساد، لاختلاسه آلاف اليوروهات من الجهاز، أثناء تنفيذ عمليات في الخارج.

وذكر التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية، أن المسؤول استُدعي من البلد الذي كان يعمل فيه، وطُلب منه إعادة الأموال.

وحسب ما ورد في التقرير، فإنه كان يسحب الأموال على مدى فترة طويلة من الزمن.

ورغم منصبه الرفيع والمبلغ الضئيل نسبياً، طُرد المسؤول أيضاً من الجهاز بسبب خيانة الأمانة، وفقاً للتقرير.

ولم يذكر التقرير، الذي أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تاريخ الواقعة، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وامتنع الموساد عن التعليق على التقرير.

في وقت سابق الإثنين، ذكرت تقارير أن مكتب المدعي العام للدولة سينظر في مزاعم عن قبول الرئيس السابق للموساد يوسي كوهين، هدية غير شرعية بـ 20 ألف دولار، من رجل الأعمال الملياردير الأسترالي جيمس باكر لحضور حفل زفاف ابنته، حسب ما ذكرت صحيفة «هآرتس» لأول مرة.

المصرى اليوم

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