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«بتغني لمين يا حمام» علي شاطئ جمصة

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«بتغني لمين يا حمام» علي شاطئ جمصة «بتغني لمين يا حمام» علي شاطئ جمصة

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اتواصلت للأسبوع الثاني احتفالات «صيف بلدنا» التي تنظمها الإدارة الفنية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي.

والتقى جمهور مصيف جمصة مع عرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية والتي قدمت رقصات من وحي البيئة البورسعيدية على أنغام السمسمية، ومنها رقصات «الصياد»، و«اه يا للي»، و«الخلالة»، و«بتغني لمين يا حمام»، بالإضافة إلى باقة من الأغانى لتراث السمسمية غناء الفنان فارس صابر، وعبدالرحمن سعد مع عازف السمسمية الفنان محمود غندر، والفنان مؤمن ثابت صولو إيقاع، وتصميم رقصات وتدريب وقيادة الفنان محمد صالح.

وأاقيم على هامش الفعاليات ورشة فنية للرسم على وجوه الأطفال وورشة لتعليم الرسم والتلوين مع الفنان التشكيلي محمد السيد فتحي.

المصرى اليوم

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