أول تعليق من لجنة السياحة بالبحر الأحمر عن عودة السياحة الروسية

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قال اللواء عبدالرحمن إبراهيم، عضو لجنة السياحة والسفر في البحر الأحمر، إن السياحة الروسية من أهم الأسواق الرئيسية الوافدة إلى مصر، خصوصا في شرم الشيخ والغردقة، مشيرًا إلى أن عودة السياحة الروسية انتظرناها منذ 6 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية عام 2015، موضحًا أن السياحة المصرية تحتفل بعودة الرحلات السياحية الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية مرة أخرى الاثنين 9 أغسطس.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج «السياحة والناس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مصر على أتم استعداد لاستقبال السياح من السوق الروسي وأي أسواق أخرى، متوقعا زيادة في الحركة السياحية في النصف الأخير من هذا العام خصوصا مع عودة السياحة الروسية وتطعيم العاملين بالقطاع السياحي.

وأوضح عضو لجنة السياحة والسفر في البحر الأحمر أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا لبث رسائل اطمئنان للسياح من خلال تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالكامل وفي هذا الوقت القصير، مشيرًا إلى أن مطار القاهرة الدولي مفتوح أمام الرحلات الدولية ومنه إلى المنتجعات المصرية، مؤكدًا أننا جاهزون لاستقبال السياح الروس في شرم الشيخ والبحر الأحمر.