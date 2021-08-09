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ردت المطربة اليمنية بلقيس فتحي، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إحياء حفلات في مصر، معربة عن استغرابها من القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية .

وقالت بلقيس في تسجيل صوتي لبرنامج «et بالعربي»: «مستحيل اتجاوز قانون أي بلد أكون فيها ورجلي ما عتبت خشبة المسرح إلا وكان معي تصريح مش عارفة على أساس إيه صدر قرار النقابة».

وتابعت بلقيس قائلة: «الحفلة كانت أكتر من ناجحة، وإحنا حاليًا بنحضر لحفلنا الثاني في دار الأوبرا».

واختتمت حديثها قائلة: «مصر بلدي التانية وأهلها أهلي أحترم كل القرارات، لكن أنا كمان ماشية على القوانين».

وانتهت أزمة بلقيس مع نقابة المهن الموسيقية، حيث وصل الطرفان لحل لسوء التفاهم والخلاف الذي حدث بالأمس.

و كانت أعلنت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها، بمنع التعامل مع المطربة بلقيس وجاء في البيان: «قرّرت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائياً مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أيّ تصاريح مستقبلاً لها عن أيّ أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلّحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها».