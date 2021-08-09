★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار الذهب انهيارها عالميا، مساء اليوم الاثنين، 9 أغسطس 2020، ليحقق أدنى سعر له منذ أكثر من 4 شهور، بينما اكتفت محليا بالإنخفاض الذي حققته ظهر اليوم، في استجابة سريعة لانخفاض سعر الذهب عالميًا، صباح اليوم الاثنين، وحقق الذهب محليا انخفاضا كبيرا منذ صباح الجمعة الماضية، يتراوح ما بين 23 إلى 27.5 جنيه.

وتتأثر أسعار الذهب، في مصر بالأسعار العالمية والتى تشهد خسائر كبيرة ومتتالية منذ ظهر الجمعة الماضية بعد بيانات اقتصادية أمريكية ايجابية تشير لتعافى الإقتصاد .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم الاثنين أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 875.5 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 766 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 656.5 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6128 جنيها.

بينما استمر سعر الذهب عالميا، في الإنهيار والتهاوى لأسفل، مساء اليوم الاثنين، حيث تراجعت اسعار الذهب بدرجة كبيرة وصلت إلى 4.4 ٪، ويشهد الذهب عالميا انخفاضا كبيرا ومتكررا منذ يوم الجمعة بعد اضافة الاقتصاد الأمريكى مايقرب من مليون وظيفة في شهر يوليو وعودة المخاوف من اتجاه الاحتياطى الأمريكى للتخفيف من الدعم الاقتصادى ورفع الفائدة بالاضافة لارتفاع مؤشر الدولار ليحقق أعلى مكاسب له منذ فترة، وانهار الذهب صباح اليوم مع بداية التعاملات.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين، 763.85 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،729.59 $.

اقرأ أيضا:

يتهاوى عالميا.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021

ينتظر عودة البورصة.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 8 أغسطس 2021

انخفاض محلى جديد.. سعر الذهب في مصر وعالميًّا صباح اليوم السبت 7 أغسطس 2021

انخفض بسبب بيانات إيجابية.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 5 أغسطس 2021

ارتفاع عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021

استقرار عند انخفاض.. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021