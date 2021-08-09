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النصر يواصل تحضيراته لمواجهة ضمك .. في الجولة الأولى من الدوري

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النصر يواصل تحضيراته لمواجهة ضمك .. في الجولة الأولى من الدوري

عاود الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مساء اليوم الاثنين، تدريباته، بعد مباراة الأمس الودية التي جمعته بنظيره الشعلة وكسبها بخماسية.

واكتفى اللاعبون الأساسيون في مباراة الشعلة بتمارين استشفائية ، فيما أجرى بقية اللاعبين تمارين لياقية، تبعها مناورة على منتصف الملعب.

وقسم المدير الفني للفريق "مانو" الفريق إلى مجموعتين ، لاستكمال التدريبات اللياقية، تحضيرًا لمواجهة ضمك ، الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يواصل تحضيراته لمواجهة ضمك .. في الجولة الأولى من الدوري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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