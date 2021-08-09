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بايدن يرحب بمراجعة جديدة لوثائق هجمات 11 سبتمبر

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بايدن يرحب بمراجعة جديدة لوثائق هجمات 11 سبتمبر بايدن يرحب بمراجعة جديدة لوثائق هجمات 11 سبتمبر

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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيام وزارة العدل اليوم الاثنين بإيداع ملف يتضمن تعهدا بإجراء مراجعة جديدة للوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة التي كانت تفرض عليها غطاء السرية في السابق.

وقال بايدن في بيان «تلتزم حكومتي بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالتوجيه الصارم الصادر خلال إدارة أوباما- بايدن إزاء مسألة فرض غطاء السرية بذريعة أسرار الدولة».

وأضاف «في هذا الشأن، أرحب بإيداع وزارة العدل ملفا اليوم يحتوي على تعهد بإجراء مراجعة جديدة للوثائق التي حجبتها الحكومة في السابق خلف ستار السرية، مع القيام بذلك بأسرع ما يمكن».

وقال مئات من أفراد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر في خطاب إنهم يعارضون مشاركة بايدن هذا العام في مناسبات لإحياء ذكرى الضحايا، ما لم ينزع السرية عن وثائق حكومية يزعمون أنها ستظهر دعم قادة سعوديين للهجمات.

المصرى اليوم

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